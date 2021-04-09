Принц Филипп ушел из жизни в возрасте 99 лет

Трагические новости пришли из Великобритании: утром скончался супруг королевы Елизаветы Второй принц Филипп. Ему было 99 лет. О смерти герцога Эдинбургского королевская семья сообщила в "Твиттере" чуть более часа назад. В последние несколько месяцев самочувствие супруга королевы ухудшилось. Принц проходил лечение в госпитале и перенес операцию на сердце.



