Принц Гарри и Меган Маркл показали новое фото своего сына

На снимке малыш Арчи на руках у своего отца. Рядом дедушка, принц Чарльз. Кстати, фото приурочено именно к сегодняшнему дню рождения принца Уэльского: ему 71. "С днем рождения, Ваше Королевское Высочество - сэр, папа и дедушка!" - гласит трогательная подпись.