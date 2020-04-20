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Принц Гарри и Меган Маркл прекратили сотрудничество с рядом газет
Как уточняется, Гарри и Меган в письме новостным изданиям отметили, что речь идет о газетах Sun, Daily Mail, Mirror и Express. По их мнению, эти издания виновны в искажении информации, лжи и агрессии. Гарри и Меган подчеркнули, что были свидетелями того, как жизнь людей, включая их знакомых, рушилась только благодаря сплетням, выпускаемым для увеличения доходов.
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