Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз

Новорожденную девочку назвалиЛилибет Диана - в честь прабабушки и бабушки. Семью уже поздравиликоролева Елизавета II, принц Чарльз с супругой и принц Уильям с Кейт Миддлтон. Малышка стала одиннадцатой правнучкой королевы и восьмой в очереди претенденткой на британский трон.