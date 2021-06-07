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Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз

Новорожденную девочку назвалиЛилибет Диана - в честь прабабушки и бабушки. Семью уже поздравиликоролева Елизавета II, принц Чарльз с супругой и принц Уильям с Кейт Миддлтон. Малышка стала одиннадцатой правнучкой королевы и восьмой в очереди претенденткой на британский трон.


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