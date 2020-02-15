Принц Гарри и Меган Маркл уволили весь британский персонал

Принц Гарри и Меган Маркл окончательно разорвали связи с королевской семьей и уволили весь лондонский персонал в составе 15 человек. Также супруги намерены вернуть почти 2 с половиной миллиона фунтов, потраченных из бюджета Великобритании, на ремонт их дома в Виндзоре. Сейчас Меган и Гарри заняты подбором новой команды, которая будет состоять из пиарщиков и агентов, ранее сотрудничавших с герцогиней. Предполагается, что они помогут Маркл вернуться к актерской карьере.