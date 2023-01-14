Принц Гарри: У меня хватит материала еще на одну книгу

Принц выпустил на днях томик мемуаров, которые стали поистине планетарным бестселлером. Гарри рассказал о том, как участвовал в сафари на людей в годы своей воинской службы - в Афганистане принц лично убил, по его словам, 25 человек. Он также описал свою драку со старшим братом из-за скабрезных шуток о подругах, а еще упомянул о том, что в королевском дворце не составляло труда добыть марихуану и другие наркотики.