ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Принц Гарри: У меня хватит материала еще на одну книгу

Принц Гарри грозит королевскому дому новыми разоблачениями. Он дал интервью газете Daily Telegraph, в котором заявил: "У меня хватит материала еще на одну книгу".

Принц выпустил на днях томик мемуаров, которые стали поистине планетарным бестселлером. Гарри рассказал о том, как участвовал в сафари на людей в годы своей воинской службы - в Афганистане принц лично убил, по его словам, 25 человек. Он также описал свою драку со старшим братом из-за скабрезных шуток о подругах, а еще упомянул о том, что в королевском дворце не составляло труда добыть марихуану и другие наркотики.

Уже одни только эти факты нанесли весомый удар по репутации семейства Виндзоров. Если будущая книга окажется еще более сенсационной и скандальной, в Соединенном Королевстве вновь заговорят о необходимости упразднения монархии.

Британцы регулярно вспоминают о том, что королевское правление - политический атавизм. Принц Гарри уже даровал противникам Виндзоров множество весомых аргументов и обещает новые.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все