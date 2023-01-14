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Принц Гарри: У меня хватит материала еще на одну книгу
Принц Гарри грозит королевскому дому новыми разоблачениями. Он дал интервью газете Daily Telegraph, в котором заявил: "У меня хватит материала еще на одну книгу".
Принц выпустил на днях томик мемуаров, которые стали поистине планетарным бестселлером. Гарри рассказал о том, как участвовал в сафари на людей в годы своей воинской службы - в Афганистане принц лично убил, по его словам, 25 человек. Он также описал свою драку со старшим братом из-за скабрезных шуток о подругах, а еще упомянул о том, что в королевском дворце не составляло труда добыть марихуану и другие наркотики.
Уже одни только эти факты нанесли весомый удар по репутации семейства Виндзоров. Если будущая книга окажется еще более сенсационной и скандальной, в Соединенном Королевстве вновь заговорят о необходимости упразднения монархии.
Британцы регулярно вспоминают о том, что королевское правление - политический атавизм. Принц Гарри уже даровал противникам Виндзоров множество весомых аргументов и обещает новые.
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