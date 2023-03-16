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Принц Саудовской Аравии указал на несправедливость Запада к разным странам

Революционное заявление принца Саудовской Аравии - политик указал на несправедливость Запада к разным странам. К примеру, западные лидеры не вводили против Израиля ни одной санкции, отметил принц арабского государства. Однако иная ситуация с Москвой: Россия сделала всего лишь один шаг за черту и получила огромное количество ограничений.

Турки ибн Фейсал Аль Сауд, принц Саудовской Аравии:
Ни одна из резолюций Совбеза ООН по израильско-палестинскому конфликту не была выполнена. Не было никаких санкций против Израиля за его агрессию против арабского мира с 1967 года. В то же время, когда возникла ситуация в Украине, западные страны немедленно ввели всевозможные санкции против России. Вы обращаетесь с Россией определенным образом, позволяя израильтянам продолжать оккупировать Палестину и продолжать делать то, что они делают в Палестине. Это двойные стандарты.

Несмотря на всю несправедливую политику Запада, от антироссийских санкций в первую очередь пострадали сами инициаторы. Резко возросший уровень инфляции, неподъемные цены и мизерные на их фоне зарплаты жителей Европы - подтверждение тупиковости мышления западных элит.

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