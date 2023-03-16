Принц Саудовской Аравии указал на несправедливость Запада к разным странам

Турки ибн Фейсал Аль Сауд, принц Саудовской Аравии:

Ни одна из резолюций Совбеза ООН по израильско-палестинскому конфликту не была выполнена. Не было никаких санкций против Израиля за его агрессию против арабского мира с 1967 года. В то же время, когда возникла ситуация в Украине, западные страны немедленно ввели всевозможные санкции против России. Вы обращаетесь с Россией определенным образом, позволяя израильтянам продолжать оккупировать Палестину и продолжать делать то, что они делают в Палестине. Это двойные стандарты.