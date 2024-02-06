3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Принц Уильям может взять на себя часть обязанностей Карла III, который лечится от рака
Принц Уильям может взять на себя исполнение некоторых обязанностей короля Великобритании Карла III, который сейчас лечится от рака, пишет БЕЛТА.
Наследник престола принц Уильям может взять на себя часть обязанностей Карла III, связанных с общественной деятельностью. При этом конституционные дела продолжит вести сам Карл III. Кроме того, монарх продолжит проводить еженедельные аудиенции с премьер-министром Риши Сунаком. По совету врача они, скорее всего, будут проходить в дистанционном формате.
Фото:РИА Новости
Президент
Все
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем Независимости
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов