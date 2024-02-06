Принц Уильям может взять на себя часть обязанностей Карла III, который лечится от рака

Принц Уильям может взять на себя исполнение некоторых обязанностей короля Великобритании Карла III, который сейчас лечится от рака, пишет БЕЛТА.



Наследник престола принц Уильям может взять на себя часть обязанностей Карла III, связанных с общественной деятельностью. При этом конституционные дела продолжит вести сам Карл III. Кроме того, монарх продолжит проводить еженедельные аудиенции с премьер-министром Риши Сунаком. По совету врача они, скорее всего, будут проходить в дистанционном формате.



Фото:РИА Новости