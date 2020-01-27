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Принц Уильям получил новый титул от королевы Елизаветы II

Принц Уильям получил новый титул от королевы Елизаветы II

После того как принц Гарри и Меган Маркл отошли от королевских обязанностей, герцог Кембриджский получил очередное звание. Королева назначила 37-летнего внука верховным комиссаром Генеральной ассамблеи церкви Шотландии. В этой должности принц Уильям будет обязан представлять Ее Величество на всех официальных мероприятиях страны.

Данный титул особенно почетен и присваивается за достижения перед обществом только на один год.

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