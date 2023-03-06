Принца Гарри и Меган Маркл пригласили на коронацию Карла III

Принц Гарри и его жена Меган Маркл получили приглашения на коронацию Карла III, пишетSputnik.



Уточняется, что недавно Гарри "получил электронное письмо из офиса Его Величества относительно коронации". По словам представителя герцогов Сассеских, решение о том, будут ли они присутствовать на церемонии, в настоящий момент не разглашается.



Ранее в британских СМИ появились сообщения о том, что присутствие Гарри, который является младшим сыном Карла III и занимает пятую строчку в очереди на британский престол, на коронации не будет обязательным. Пояснялось, что это связано с тем, что братья и дети короля больше не должны присягать на верность монарху, преклоняя колени. Этот элемент церемониала сохранен лишь для принца Уэльского Уильяма, который является наследником престола.



Фото:Sputnik