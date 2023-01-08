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Принца Гарри убрали из списка гостей на коронацию его отца Карла III
Церемония состоится 6 мая. Поводом для отстранения, скорее всего, стала публикация подробностей ссоры Гарри с братом в биографической книге, старт продаж которой стартует в ближайшее время, пишет Daily Mail.
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