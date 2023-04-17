Принципы европейской "демократии": польские силовики вытеснили группу беженцев на территорию Беларуси

Миграционная политика Польши продолжает демонстрировать принципы так называемой европейской демократии. В выходные польские военные доставили на границу с Беларусью группу беженцев и заставили их проследовать на белорусскую территорию через калитку для животных. Просьбы иностранцев дать им воды и вернуть изъятые телефоны проигнорировали, оставив мигрантов в опасном для их жизни положении.