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Принципы европейской "демократии": польские силовики вытеснили группу беженцев на территорию Беларуси

Миграционная политика Польши продолжает демонстрировать принципы так называемой европейской демократии. В выходные польские военные доставили на границу с Беларусью группу беженцев и заставили их проследовать на белорусскую территорию через калитку для животных. Просьбы иностранцев дать им воды и вернуть изъятые телефоны проигнорировали, оставив мигрантов в опасном для их жизни положении.

Неделю назад вблизи польского заграждения белорусские пограничники обнаружили тело иностранца. С начала года это уже пятая смерть беженца на границе с Польшей.

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