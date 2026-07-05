Принудительная мобилизация переросла в массовое побоище в Днепропетровске

В Днепропетровске принудительная мобилизация переросла в массовое побоище. Сотрудники ТЦК силой заволокли мужчину в автомобиль, жестко оттолкнув за шею женщину, которая пыталась защитить его. Очевидцы не остались в стороне: люди пошли на штурм машины, выламывали двери, разбивали окна, в ход пошли кирпичи и перцовый газ.

Спасти задержанного не удалось - военкомы скрылись вместе с ним. Ранее также стало известно, что в Украине под насильственную мобилизацию подпадают не только представители рабочих профессий, но и сотрудники научных учреждений.