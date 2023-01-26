Принудительная мобилизация: скандальные видео жесткой работы украинских военкомов

Принудительная мобилизация в Украине не прекращается. В соцсетях обсуждают новое видеосвидетельство жесткой работы украинских военкомов - в Черкассах солдаты вломились прямо в дом и на глазах у детей и жены силой увели служить инвалида 2-й группы.

Распространяется также видео из Одессы - там мужчину по неназванной причине полицейские валят на землю и пытаются заставить сесть в машину. На крики возмущенных свидетелей силовики не реагируют. Куда и зачем везут задержанного, тоже не сообщается. Ранее одесские военкомы угодили сразу в два скандала - в первом случае мужчину силой увезли из дома, во втором - ездили на карете скорой помощи.