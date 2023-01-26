3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Принудительная мобилизация: скандальные видео жесткой работы украинских военкомов
Принудительная мобилизация в Украине не прекращается. В соцсетях обсуждают новое видеосвидетельство жесткой работы украинских военкомов - в Черкассах солдаты вломились прямо в дом и на глазах у детей и жены силой увели служить инвалида 2-й группы.
Распространяется также видео из Одессы - там мужчину по неназванной причине полицейские валят на землю и пытаются заставить сесть в машину. На крики возмущенных свидетелей силовики не реагируют. Куда и зачем везут задержанного, тоже не сообщается. Ранее одесские военкомы угодили сразу в два скандала - в первом случае мужчину силой увезли из дома, во втором - ездили на карете скорой помощи.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов