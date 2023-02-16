Мобилизация в Украине: военкомы ведут себя как бандиты, кто больше выдаст повесток, тому приз

Украинская мобилизация приобретает все более чудовищные формы. Людей насильно хватают на улицах, делая из граждан страны пушечное мясо. При этом военкомы ведут себя как бандиты из 90-х. "Я не просто пешеход", - так отреагировал на просьбу показать документы один из украинских военкомов. В соцсетях выложили видео, где можно убедиться в привилегированном положении этого класса силовиков Украины. Хамское отношение к окружающим и уверенность в своем праве распоряжаться чужой судьбой. Охраннику, который не открыл шлагбаум, они угрожают отправкой в армию.