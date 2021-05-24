Принудительная посадка белорусского самолета по запросу Украины произошла в 2016 году

Схожая ситуация с экстренной посадкой самолета произошла и в Украине в 2016 году. Тогда боинг авиакомпании "Белавиа", выполнявший рейс по маршруту Жуляны (Киев) - Минск, был вынужден вернуться в аэропорт вылета. За 50 километров до входа в воздушное пространство Беларуси командиру воздушного судна поступило указание от украинского диспетчера о немедленном возврате. Также было заявлено, что в случае невыполнения команды в воздух будут подняты истребители. Командир пассажирского лайнера выполнил поступившее указание и приступил к снижению. Самолет приземлился в международном аэропорту Жуляны. После посадки с борта правоохранительными органами Украины был снят один пассажир - гражданин Армении.