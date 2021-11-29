"Принять сейчас" - акция в защиту беженцев проходит в Берлине

"Принять сейчас". Жители Берлина выражают солидарность с застрявшими на восточных рубежах Европы беженцами. Перед зданием бундестага люди выставили 6 тысяч зеленых огней. По словам организатора, таким образом они хотят привлечь внимание общественности к бедственному положению беженцев. Только по данным немецких правозащитников, на пороге "гостеприимной" Европы уже погибли 17 человек. Зимой это число может вырасти в разы.