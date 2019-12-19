Приоритеты правительства Британии на 2020 год озвучит Елизавета II

Королева Елизавета II выступит сегодня с тронной речью перед новым составом британского парламента. Текст для монарха по традиции готовит Кабинет министров. В нем заложены приоритеты правительства на предстоящий год. После убедительной победы консерваторов во главе с премьером Борисом Джонсоном парламент сконцентрируется на Брексите, который намечен на 31 января.



