Природная катастрофа в США: в некоторых штатах объявлено чрезвычайное положение, магазины опустошены

Протесты в Миннеаполисе проходят в 20-градусный мороз. Ледяной шторм обрушился почти на всю страну и затронул 180 млн человек. Снег, ледяной дождь, гололедица, ветер наблюдаются от южных регионов до Новой Англии.



На Среднем Западе установились 40-градусные морозы как минимум на неделю. В городах восточного побережья люди опустошили магазины: с полок исчезло все - от еды до керосина, спичек и свечей.

