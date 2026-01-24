3.74 BYN
Природная катастрофа в США: в некоторых штатах объявлено чрезвычайное положение, магазины опустошены
Автор:Редакция news.by
Протесты в Миннеаполисе проходят в 20-градусный мороз. Ледяной шторм обрушился почти на всю страну и затронул 180 млн человек. Снег, ледяной дождь, гололедица, ветер наблюдаются от южных регионов до Новой Англии.
На Среднем Западе установились 40-градусные морозы как минимум на неделю. В городах восточного побережья люди опустошили магазины: с полок исчезло все - от еды до керосина, спичек и свечей.
Особенно трагической обещает стать судьба бездомных: правительственные структуры занялись обустройством палаточных городков. В Чикаго людям без крыши над головой предоставляют также горячее питье и питание. Президент Трамп подписал указ, наделяющий агентство FEMA (аналог нашего МЧС) чрезвычайными полномочиями сразу в 15 штатах.