Природная пена с "эффектом капучино" накрыла прибрежный город США

Пенный шторм накрыл прибрежный пляжный городок Солсбери в американском штате Массачусетс. Природная пенка, которую назвали эффектом капучино, появляется из-за мощного ветра, который взбивает воду и вместе с водорослями и мусором выносит ее далеко на берег. Белое покрывало буквально окутало прибрежный город. Обошлось без пострадавших, повреждены лишь несколько домов.