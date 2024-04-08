ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Природная пена с "эффектом капучино" накрыла прибрежный город США

Пенный шторм накрыл прибрежный пляжный городок Солсбери в американском штате Массачусетс. Природная пенка, которую назвали эффектом капучино, появляется из-за мощного ветра, который взбивает воду и вместе с водорослями и мусором выносит ее далеко на берег. Белое покрывало буквально окутало прибрежный город. Обошлось без пострадавших, повреждены лишь несколько домов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все