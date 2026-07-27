Природный пожар во французском Бордо угрожает военным заводам

Лесной пожар на юго-западе Франции начал угрожать объектам оборонной промышленности в агломерации Бордо. Как сообщает Le Parisien, огонь, охвативший окрестности Аркашонского залива, вплотную приблизился к промышленной зоне региона.

В этой местности базируются мощности крупнейших французских и европейских военно-промышленных концернов, таких как Safran, Thales, Dassault и ArianeGroup. Власти сообщили о серьезной ситуации, которая требует немедленных мер по обеспечению безопасности. К тушению привлекли армию - около 1,5 тыс. солдат. По последним данным, уже выжжено 115 тыс. га. Остановлено движение на железной дороге. Пока взять ситуацию под контроль не удается. Ранее из опасной зоны в окрестностях Бордо вывезли 220 тыс. человек. Многие местные жители тянули до последнего, туристы также не хотели уезжать с пляжей.