Природные пожары бушуют в Забайкальском крае России и на юго-западе Норвегии

Критическая ситуация с пожарами в России. В Забайкальском крае готовятся ввести режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Это необходимо для ускорения процесса ликвидации последствий разгула стихии и возмещения ущерба пострадавшим. В настоящее время огнем охвачено около 17 тысяч гектаров степей и лесов. Пламя бушует в 17 населенных пунктах. Сотни местных жителей лишились крыши над головой. 36 человек находятся в больницах. Один погиб из-за сильных ожогов. Ущерб от стихии оценивают в полтора миллиона долларов. В тушении задействованы полторы тысячи человек, но для ликвидации огня не хватает еще тысячи пожарных. Причиной мощных пожаров называют пал травы и мусорных свалок.



Бушуют природные пожары и на юго-западе Норвегии. Огонь вплотную подобрался к поселкам. Эвакуированы сотни жителей. Экстренные службы борются с возгораниями уже третий день. Сильный ветер мешает взять ситуацию под контроль.