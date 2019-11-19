Природные пожары в Австралии

Восточное побережье австралийского штата Новый Южный Уэльс затянуто дымом от масштабных природных пожаров, пылающих на северо-востоке страны. В регионе зафиксировано 48 очагов возгорания, 23 из них остаются нелокализованными. Власти готовят к эвакуации жителей восьми районов. С огнем борются почти полторы тысячи пожарных. Но тушение пожаров осложняют погодные условия. Напомним, разгул стихии не обошелся без жертв. В Новом Южном Уэльсе погибли четыре человека, более 30 травмированы. Сгорели 570 жилых домов. Пламя уничтожило более миллиона гектаров леса.



