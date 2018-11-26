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Природный пожар в Калифорнии полностью локализован

Он стал самым разрушительным в современной истории штата. Стихия за две с половиной недели уничтожила город Парадайс и унесла 85 жизней. Около 250 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

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