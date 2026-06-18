Приведет ли меморандум между США и Ираном к миру на Ближнем Востоке? Узнаете в проекте "Блиц"

Вашингтон и Тегеран после нескольких месяцев эскалации и попыток договориться пришли к мирному соглашению.

Документ из 14 пунктов призван открыть Ормузский пролив для судоходства и прекратить огонь на всех фронтах.

Однако есть серьезные расхождения в условиях соглашения. Приведет ли эта сделка к прочному миру на Ближнем Востоке? Разберемся в новой геополитической партии в авторском проекте "Блиц" 18 июня в 19:30 на "Первом информационном".