"Привет, президент" - телефонный конфуз Макрона

Президент Франции угодил в центр политического скандала. Поздравляя Лулу да Силву с победой на выборах в Бразилии, Макрон обратился к нему не по форме - опустил обязательное обращение "Господин президент", а имя собеседника и вовсе забыл назвать. Такая фамильярность покоробила многих журналистов, не говоря уже о том, что телефонный разговор лидеров стран французский политик сделал достоянием общественности.



Причем это уже не первый случай, когда легкомысленность французского президента сыграла с ним злую шутку. Ранее Макрон позволил журналистам присутствовать при своем телефонном разговоре с Владимиром Путиным. Президент России назвал такое поведение неприличным и заявил, что теперь всегда исходит из того, что его разговор с Макроном кто-то слушает.