"Приз из волшебной страны" - как нефть стала причиной первой цветной революции в Иране

В середине XX века нефть Ближнего Востока стала лакомым куском для западных элит. Крупные компании контролировали запасы углеводородного сырья. В Саудовской Аравии - арабо-американская нефтяная компания, в Иране - англо-иранская, или англо-персидская.

То есть у британцев была монополия на нефтяную промышленность Ирана с самого момента ее зарождения, в начале XX века.

К концу 1940-х годов нефтеперерабатывающий завод в Абадане был крупнейшим в мире, а Иран считался ведущим государством-экспортером нефти на Ближнем Востоке, но иранское богатство активно эксплуатировалось жадным Лондоном, и сама страна от этого почти ничего не имела. Отчисления правительства от продажи нефти были незначительными.

К началу Второй мировой войны чистая прибыль с иранских месторождений для Великобритании составила около 800 млн фунтов стерлингов. В то время как сам Иран получил всего 105 млн фунтов. Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль назвал АПНК "призом из волшебной страны, о котором даже не мечтали". Региональные игроки логично захотели сами больше зарабатывать на своих же ресурсах и потребовали увеличить свою долю в нефтяных доходах.

Иранская нефть в то время была важным фактором на мировом рынке. Она занимала третью часть в совокупном нефтеснабжении США и Великобритании.

Лондон и Вашингтон были неприятно удивлены в 1951 году, когда иранский парламент национализировал отрасль, а правительство возглавил один из главных сторонников этого решения - Мохаммед Мосаддык. А дальше все произошло по классике жанра. Запад сильно обиделся и решил сменить неугодную власть. Начали с эмбарго, которое ввели Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Ограничения на импорт сырья также применили США, ФРГ, страны Бенилюкса.

Американцы охотно согласились поработать над свержением режима, но не только нефть была причиной, по которой Белый дом решил "приручить" Иран. Вашингтону не нравилась независимая политика Тегерана.

Также Вашингтон был серьезно беспокоен и тем, что Иран в поисках новых рынков сбыта пытается сблизиться с СССР, и хотя переговоры с Кремлем тогда успехом не увенчались (у Советского Союза не хватало танкерного флота для перевозки местного сырья), уже сам факт их проведения сильно взбудоражил Белый дом. Московский вектор внешней политики стал еще одним фактором для подготовки и организации иранского переворота.

Тщательно спланированная операция ЦРУ получила кодовое название Ajax ("Аякс"), а драматические события после назвали первой цветной революцией - успешной операцией Вашингтона по свержению иностранного правительства.

Прежде чем перейти в наступление, Белый дом основательно подготовился, разработал целый комплекс мер для противодействия коммунистической угрозе. Запланировал и разные методы - дипломатические, экономические и военные. То, что ЦРУ детально проработало и организовало госпереворот в Иране, подтверждается официальными документами. Как подрывали общество, в частности, детально изложено в опубликованном Госдепом отчете о проделанной работе директора центральной разведки Уолтера Беделла Смита Совету национальной безопасности от 20 марта 1953 года. Многие пункты, описанные там, американцы будут применять и дальше, на разных континентах.

Откуда взялась взаимная ненависть между Ираном и США. Кто первым открыл ящик Пандоры, ведь в середине XX века Иран и США были почти партнерами, разбирались в новой серии проекта "Понятная политика".

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