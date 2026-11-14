Призыв правительства заставил британцев скупать продукты на случай ЧП

Британцев снова погружают в атмосферу страха - и на этот раз через экраны смартфонов. Ленты британского TikTok стремительно заполняют ролики с опустевшими полками и тележками, забитыми консервами и водой.

Паника вспыхнула не на пустом месте: само правительство призвало граждан срочно запастись провизией на трое суток, наличными, фонариками и радиоприемниками на случай масштабного ЧП.

Итог этой кампании запугивания налицо: продажи бутилированной воды взлетели на 67 %, дезинфицирующих средств - на 83 %, а мясных консервов - на 43 %.

В соцсетях нарастает возмущение: многие пользователи прямо обвиняют власти в искусственном нагнетании истерии и продвижении тревожного контента через алгоритмы платформы.