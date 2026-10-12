Призывы властей Евросоюза к сокращению потребления населением газа говорят о наличии проблем

Призывы властей Евросоюза к сокращению потребления населением газа и электричества говорят о наличии существенных проблем. О причинах кризиса расскажет эксперт.

Александр Фролов, замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, главный редактор портала "ИнфоТЭК" (Россия):

Александр Фролов

"Есть три больших блока причин энергетического кризиса конкретно в Европейском союзе. Первый блок: общий внешнеполитический контекст с блокадой Ормузского пролива и дефицитом углеводородов. Второе: резкое потепление летом, что, в принципе, было ожидаемо, но как к этому подготовиться в условиях дефицита? И третье: характер реформ, которые реализуются в Европейском союзе. Из третьего блока мы можем сделать вывод, что у других регионов, которые тоже находятся в условиях текущего мирового дефицита, ситуация может быть лучше, потому что структура энергетической системы и топливно-энергетического комплекса сильно отличается от того, что делается в Европе".