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Призывы к протестам и погромам в США через Telegram
ФБР предупреждает о погромах в день инаугурации Байдена, которые готовятся через известный мессенджер российского происхождения. Об этом сообщают американские СМИ. Сейчас Бюро расследований проверяет информацию о том, что группы лиц планируют спровоцировать насилие или совершить преступные действия в связи с передачей власти новому президенту. Как сообщает ABC News, свои действия они координируют при помощи Telegram-каналов. Напомним, после того, как Дональда Трампа заблокировали все популярные американские соцсети, количество скачиваний российского мессенджера Telegram за несколько дней выросло на 25 миллионов. Преимущественно его устанавливали пользователи из США. В связи с этим в интернете появились слухи о том, что Apple якобы может удалить приложение из App Store. Предупреждения о возможных насильственных протестах касаются не только Вашингтона, но и всех 50 штатов. В день инаугурации к обеспечению безопасности будут привлечены не менее 15 тысяч военнослужащих Нацгвардии.
YouTube заблокировал Трампа
Тем временем к бойкоту Трампа присоединился YouTube. Работу его аккаунта пока что заморозили на 7 дней.
И сегодня конгресс проголосует за импичмент Трампа, инициированный демократами. Известно о 20 республиканцах, которые готовы поддержать предложение. Ранее вице-президент США Майк Пенс выступил против отстранения Трампа по 25-й поправке и призвал приступить к мирной передаче власти.
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