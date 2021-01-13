Призывы к протестам и погромам в США через Telegram

ФБР предупреждает о погромах в день инаугурации Байдена, которые готовятся через известный мессенджер российского происхождения. Об этом сообщают американские СМИ. Сейчас Бюро расследований проверяет информацию о том, что группы лиц планируют спровоцировать насилие или совершить преступные действия в связи с передачей власти новому президенту. Как сообщает ABC News, свои действия они координируют при помощи Telegram-каналов. Напомним, после того, как Дональда Трампа заблокировали все популярные американские соцсети, количество скачиваний российского мессенджера Telegram за несколько дней выросло на 25 миллионов. Преимущественно его устанавливали пользователи из США. В связи с этим в интернете появились слухи о том, что Apple якобы может удалить приложение из App Store. Предупреждения о возможных насильственных протестах касаются не только Вашингтона, но и всех 50 штатов. В день инаугурации к обеспечению безопасности будут привлечены не менее 15 тысяч военнослужащих Нацгвардии.



