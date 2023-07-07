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Проамериканские структуры в Европе согласовали проект расширения производства боеприпасов для Украины
Проамериканские власти в Европе продолжают толкать ее к пропасти. Финляндия отчиталась перед Вашингтоном, что она уже в семнадцатый раз отправит военную помощь Киеву. Это зенитное вооружение и боеприпасы. Общая стоимость всей финской военной помощи Украине превысила миллиард евро.
Финнов поддерживает и Эстония. Правда, с помощью там туго, но в прибалтийском государстве заявили, что Запад не должен "уставать" поддерживать террористический режим Киева. Свое мнение высказал и президент Чехии. Он высказался о нынешнем "контрнаступлении" как о последнем шансе Украины.
Подготовка контрнаступления требует много времени и ресурсов. Нереалистично ждать того, что можно будет начать второе наступление, если первое окажется неудачным. Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы Украина добилась успеха в этом контрнаступлении.
Полностью проамериканские структуры - Совет ЕС и Европарламент - согласовали проект расширения производства боеприпасов. Это решение позволит в срочном порядке выделить 500 млн евро из бюджета ЕС для наращивания производства. План также предусматривает долгосрочное увеличение производства боеприпасов в Европе для Украины и государств - членов ЕС.
Румыния намерена открыть центр по обучению летчиков F-16. Власти рассматривают вопрос об открытии хаба для подготовки специалистов. Отмечается, что в центре будут готовиться румынские пилоты, а позже структура будет открыта и для участия пилотов из союзных государств и партнеров НАТО, в том числе из Украины, если она, конечно, еще будет.
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