Проамериканские власти в Европе продолжают толкать ее к пропасти. Финляндия отчиталась перед Вашингтоном, что она уже в семнадцатый раз отправит военную помощь Киеву. Это зенитное вооружение и боеприпасы. Общая стоимость всей финской военной помощи Украине превысила миллиард евро.

Финнов поддерживает и Эстония. Правда, с помощью там туго, но в прибалтийском государстве заявили, что Запад не должен "уставать" поддерживать террористический режим Киева. Свое мнение высказал и президент Чехии. Он высказался о нынешнем "контрнаступлении" как о последнем шансе Украины.

Подготовка контрнаступления требует много времени и ресурсов. Нереалистично ждать того, что можно будет начать второе наступление, если первое окажется неудачным. Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы Украина добилась успеха в этом контрнаступлении. Петр Павел, президент Чехии

Полностью проамериканские структуры - Совет ЕС и Европарламент - согласовали проект расширения производства боеприпасов. Это решение позволит в срочном порядке выделить 500 млн евро из бюджета ЕС для наращивания производства. План также предусматривает долгосрочное увеличение производства боеприпасов в Европе для Украины и государств - членов ЕС.