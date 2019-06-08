Пробка длиной в 16 километров образовалась с севера на юг Швейцарии недалеко от Сен-Готардского автомобильного тоннеля. Он занимает третье место в мире по протяженности. Автолюбители не растерялись. Успели подружиться и даже поиграть в футбол. Власти тем временем призывают остальных жителей, не попавших в автоловушку, путешествовать на поезде. В этом направлении запустили более 30-ти дополнительных составов.