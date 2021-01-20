Проблемы со связью в генконсульстве России в Нью-Йорке

В российском генконсульстве в Нью-Йорке перед инаугурацией Байдена отключили связь. Не работают примерно 30 телефонных линий. Кроме того, возникли проблемы с сотовой связью и с интернетом. Российское посольство направило в Госдепартамент США ноту с требованием оперативно устранить эту ситуацию. А российским гражданам, которые нуждаются в консульских услугах, порекомендовали направлять запросы по электронной почте. В генконсульстве РФ подчеркнули, что такой ситуации никогда не возникало. При этом нью-йоркское управление иностранных миссий, куда был направлен соответствующий запрос, ответило, что проблему нужно решать с телефонной компанией.