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Прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России, заявила Меркель

Бывший немецкий канцлер Ангела Меркель считает, что достижение прочного мира на европейском континенте возможно лишь при участии Российской Федерации. Об этом пишет БелТА.

По словам Меркель, мир на просторах Европы пока еще не был достигнут, холодная война продолжается.

Экс-канцлер также отметила, что украинский конфликт является поворотным моментом. При этом она призвала серьезно относиться к словам российского лидера Владимира Путина и не думать, что его заявления являются блефом.

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