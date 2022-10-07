3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России, заявила Меркель
Бывший немецкий канцлер Ангела Меркель считает, что достижение прочного мира на европейском континенте возможно лишь при участии Российской Федерации. Об этом пишет БелТА.
По словам Меркель, мир на просторах Европы пока еще не был достигнут, холодная война продолжается.
Экс-канцлер также отметила, что украинский конфликт является поворотным моментом. При этом она призвала серьезно относиться к словам российского лидера Владимира Путина и не думать, что его заявления являются блефом.
Президент
Все
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем Независимости
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов