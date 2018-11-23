Особый день для любителей шопинга. Продавцы во всем мире сегодня проводят так называемую черную пятницу. Покупатели могут приобрести товары со значительными скидками. Термин пришел из США, где массовые распродажи приходятся на четвертую пятницу ноября сразу после Дня благодарения. Обычно объем продаж увеличивается в этот день на 10 %. Повышенный спрос в черную пятницу, как правило, наблюдается на смартфоны, гаджеты для спорта и бытовую технику.



Но порой у кого-то сдают нервы. Неизвестный сегодня днем открыл огонь в торговом центре американского города Гувер в штате Алабама. В результате стрельбы погибли 4 человека, включая самого нападавшего. Мотивы стрелка пока неизвестны.