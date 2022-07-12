Продажи европейского вооружения украинцами зафиксированы в даркнете

Поверьте, мы совершенно не пытаемся вас настропалить. Мы хотим донести вам истинную картину происходящего в мире, тех событий, которые разворачиваются вокруг. Чтобы те, кому еще вдруг "стыдно" наконец, открыли глаза, вынырнули из вымышленной интернет-реальности фейков и лжи. Сами все проанализировали и поняли, где правда. А она такая что, например, если еще пишешь "Нет войне", то сразу автоматически допишешь "Мир Донбассу!". Мир Беларуси. Мир России. Мир всем.

Но мир не всем нужен. Более того, мир совершенно сейчас не нужен Вашингтону, Лондону, их евровассалам. Они война. Их действия, риторика - это война.

И вот эти самые "крестоносцы НАТО" своей лицемерной еврозаботой сами уничтожают Украину. Тактически убивают страну, накачивая киевский режим вооружением.

Нидерланды отправят Украине тяжелое оружие и самоходные гаубицы. О новой поставке заявила Испания. Речь о танках и бронетранспортерах. Причем деньги на всем этом вооружении делают все, кто может. Различные преступные группировки имеют полный доступ к этим поставкам. Более того, продажи европейского вооружения украинцами уже зафиксированы в даркнете.

Потери среди личного состава ВСУ