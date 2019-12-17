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Продажи жевательной резинки в мире с 2010 года упали на 4 %
Притом что население планеты за это время выросло более чем на 10 %. Производители продукта стараются привлечь внимание: аналитики отмечают, теперь в продаже есть жвачки с витаминами и самым разным вкусом. Но это не помогает. Эксперты связывают падение спроса с тем, что жевательная резинка зачастую несет функцию снятия стресса, но для этого сегодня есть еще много других новых способов: от соцсетей до спиннеров. Специалисты отмечают: жевать стало немодно. И чаще это проявляется в развитых странах. В США за 8 лет продажи жевательной резинки упали на 23 %.
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