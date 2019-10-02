Продажу и импорт электронных сигарет запретят в Турции

Анкара откажется от вейпа. Правительство Турции намерено ввести запрет на продажу и импорт электронных сигарет. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения страны. Сейчас Кабинет министров разрабатывает соответствующее законодательство. Затем инициативу вынесут на рассмотрение парламента. Ранее вспышку легочных и респираторных заболеваний среди любителей вейпинга зафиксировали в США. Вероятная причина - масло с витамином Е. Однако американский Минздрав предупреждает, что делать окончательные выводы преждевременно.