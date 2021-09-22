Продолжает извергаться вулкан Кумбре-Вьеха на Канарских островах, не спит и итальянский вулкан Этна

Продолжает извергаться вулкан Кумбре-Вьеха на Канарских островах. Раскаленная магма может достичь моря, смешается с водой, в атмосферу выделятся токсичные газы, опасные для жизни животных и людей. На место прибыли дополнительные силы экстренных служб. С острова эвакуированы тысячи человек.

Не спит и итальянский вулкан Этна. Огненная гора выбросила фонтан лавы высотой 9 тысяч метров. Далее магма начала двигаться в юго-западном направлении. Авиарейсы пока не отменяют, хотя на острове действует красное предупреждение о полетах.