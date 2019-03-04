Продолжается эскалация индо-пакистанского конфликта

Сегодня утром армия Пакистана вновь нарушила режим прекращения огня, возобновив обстрел населенных пунктов в северном индийском штате Джамму и самом Кашмире. Индийские военнослужащие открыли ответный огонь. О потерях не сообщается. Более 200 семей покинули жилища в пограничных районах, несколько домов были разрушены. Авиавласти Пакистана приняли решение продлить запрет на полет в воздушном пространстве страны еще на сутки. Тем временем сегодня возобновлено движение поезда с рейсами в Индию дважды в неделю.