Продолжается эвакуация иностранцев из Афганистана

Тем временем паника и неразбериха в кабульском аэропорту к этому моменту стремительно нарастала: начиная с 15 августа, западные страны активно вывозят своих граждан, в том числе на территорию сопредельного Пакистана. Срок, который руководство "Талибана" отвело на вывоз иностранцев - до 31 августа. В аэропорту Кабула с начала эвакуации, проводимой американскими военными, до сегодняшних взрывов погибли не менее 50 человек. Хаос и неорганизованность процесса вызывали много нареканий - неслучайно ответственность за гибель людей "Талибан" возложил на США.