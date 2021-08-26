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Продолжается эвакуация иностранцев из Афганистана

Тем временем паника и неразбериха в кабульском аэропорту к этому моменту стремительно нарастала: начиная с 15 августа, западные страны активно вывозят своих граждан, в том числе на территорию сопредельного Пакистана. Срок, который руководство "Талибана" отвело на вывоз иностранцев - до 31 августа. В аэропорту Кабула с начала эвакуации, проводимой американскими военными, до сегодняшних взрывов погибли не менее 50 человек. Хаос и неорганизованность процесса вызывали много нареканий - неслучайно ответственность за гибель людей "Талибан" возложил на США.

На российско-белорусском направлении - все под контролем. Эвакуированы все граждане России, которые захотели покинуть территорию Афганистана.

Эвакуированы и шесть граждан Беларуси (афганского происхождения), из них трое - бортом Минобороны России. Как уточнили в белорусском посольстве в Таджикистане, в Афганистане остаются три гражданина Беларуси и одна женщина, имеющая вид на жительство в нашей стране. Посольство поддерживает с ними связь.


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