Продолжается расследование крушения Boeing 737

Расследование причин крушения Boeing 737 8 января рядом с Тегераном продолжается. Участвовать в нем Иран пригласил Канаду и США. Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава располагает надежными разведданными о том, что в Boeing попала ракета «земля-воздух». Заявление Трюдо поддержали Вашингтон, Амстердам и Лондон. Официальный Тегеран все обвинения отвергает, указывая на то, что пилот пытался вернуться в аэропорт вылета. Да и очевидцы уверяют, что у пилота было несколько минут на то, чтобы не дать машине упасть на жилые дома в окрестностях иранской столицы.

