Продолжаются бои в Нагорном Карабахе

Несмотря на прилагаемые дипломатические усилия, бои в Нагорном Карабахе продолжаются. Президент Ильхам Алиев сегодня заявил, что азербайджанские военные с конца сентября заняли более 40 населенных пунктов в Карабахе. Армянская сторона сообщает об ожесточенных боях на северном и юго-восточном направлениях линии соприкосновения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал конфликт "беспрецедентным" по своим масштабам в 21-м веке. Продолжает поступать и информация о потерях. Согласно данным Еревана, с армянской стороны погибли 604 военнослужащих и 32 мирных жителя. Баку потери среди своих военных назовет лишь после окончания горячей фазы конфликта. Среди мирного населения с азербайджанской стороны погибли 43 жителя, ранены 200 человек. Кроме того, по информации Азербайджана, около двух тысяч домов в селах и городах, которые прилегают к линии соприкосновения, разрушены или значительно пострадали.