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Продолжаются бои за Мариуполь: в плотное кольцо взяты боевики "Азова"

Все это "бряцание" на контроле и наших военных, и всего русского корабля, который продолжает выполнение спецоперации по демилитаризации и денацификации в Украине. В Мариуполе в плотное кольцо взяты боевики "Азова".

Уничтожение военной инфраструктуры

По сообщениям российских СМИ, очередные удары высокоточным оружием нанесены по объектам военной инфраструктуры. Ракетами поражены цели в Луцке, Харькове, Ровно и ряде других городов - речь о базах хранения техники и нефтехранилищах.

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