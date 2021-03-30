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Продолжаются ожесточенные уличные сражения в Мьянме
Здесь вновь погибли манифестанты: общее количество жертв гражданского противостояния достигло 510 человек. Особенно кровавыми оказались минувшие выходные: в субботу в ходе столкновений погибли 114 человек.
Противостояние длится уже 2 месяца. Военные совершили госпереворот 1 февраля, обвинив гражданское правительство в фальсификации парламентских выборов. С тех пор в стране не прекращаются манифестации. Сегодня протестующие объявили о начале мусорной забастовки: с улиц крупных городов и столицы коммунальщики больше не станут убирать мусор вплоть до передачи власти гражданскому правительству.
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