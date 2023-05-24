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Продолжаются поиски пропавших белорусских туристов на Эльбрусе

На Эльбрусе продолжают искать наших пропавших туристов. Привлечена авиация МЧС России. Наземная группировка спасателей продолжает поиск с раннего утра. Всего задействовано более 80 человек, 24 единицы техники, беспилотник и вертолет Ми-8. Связь с альпинистами из Беларуси пропала 21 мая во время подъема. Группа не была зарегистрирована в подразделениях МЧС России.

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