Продолжаются поиски пропавших белорусских туристов на Эльбрусе

На Эльбрусе продолжают искать наших пропавших туристов. Привлечена авиация МЧС России. Наземная группировка спасателей продолжает поиск с раннего утра. Всего задействовано более 80 человек, 24 единицы техники, беспилотник и вертолет Ми-8. Связь с альпинистами из Беларуси пропала 21 мая во время подъема. Группа не была зарегистрирована в подразделениях МЧС России.