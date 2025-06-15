Продолжение эскалации: Иран и Израиль обменялись ракетными ударами

Внимание мирового сообщества приковано к Ближнему Востоку. Этой ночью Иран и Израиль вновь обменялись ударами.

Тель-Авив атаковал Министерство обороны в арабской стране, ядерную штаб-квартиру, лаборатории и нефтяные объекты. ПВО работало сразу в 7 провинциях страны. Нанесены удары по двум нефтехранилищам в Тегеране, на обоих объектах возник пожар. Взрыв произошел на нефтяном объекте в Кередже.

Ракета попала в жилой комплекс на востоке иранской столицы - несколько зданий разрушены почти полностью. Был атакован Корпус стражей исламской революции. Кроме того, Израиль наносил удары по Йемену, с территории которого, по данным ЦАХАЛ, осуществляется запуск ракет по территории еврейского государства.

По неофициальным данным, атака велась по верхушке движения хуситов "Ансаруллах". Иран в свою очередь обрушил на Израиль три волны баллистических ракет и беспилотников. Были атакованы места производства топлива для израильских истребителей. В городе Хайфа, предварительно, пострадал нефтеперерабатывающий завод. Сообщается, что Иран применил гиперзвуковую ракету.