"Продолжение следует": Трамп прокомментировал возобновление ударов по Ирану

"Продолжение следует", - так прокомментировал Дональд Трамп возможность возобновления ударов по Ирану. Согласно заявлению американского лидера, опубликованному в соцсетях, США продемонстрировали миру за "16 впечатляющих месяцев правления администрации Трампа невероятный подъем".





Среди заслуг своей администрации он назвал "военную победу и процветающие отношения в Венесуэле, а также военное уничтожение Ирана". Кроме того, Трамп заявил в интервью Fox News, что США могут повторить бомбардировки иранских ядерных объектов, чтобы сделать абсолютно невозможным доступ Ирана к урану.