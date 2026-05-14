"Продолжение следует": Трамп прокомментировал возобновление ударов по Ирану
"Продолжение следует", - так прокомментировал Дональд Трамп возможность возобновления ударов по Ирану. Согласно заявлению американского лидера, опубликованному в соцсетях, США продемонстрировали миру за "16 впечатляющих месяцев правления администрации Трампа невероятный подъем".
Среди заслуг своей администрации он назвал "военную победу и процветающие отношения в Венесуэле, а также военное уничтожение Ирана". Кроме того, Трамп заявил в интервью Fox News, что США могут повторить бомбардировки иранских ядерных объектов, чтобы сделать абсолютно невозможным доступ Ирана к урану.
"В общей сложности ВС США нанесли по Ирану около 13,6 тыс. ударов. Но единственным, который привел к жертвам среди мирного населения, был удар по школе для девочек в Минабе", - такое заявление сделал командующий Центральным командованием ВС США на слушаниях в Сенате. По другим погибшим среди мирного населения в Иране отчетности нет.