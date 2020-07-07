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Продолжение ослаблений карантинных мер

Положительная динамика развития эпидемиологической ситуации позволяет жить без радикальных ограничений: в Пекине, где недавно фиксировали вторую волну заболеваний, началась вступительная кампания. Всего в стране более 11 миллионов молодых людей готовятся к экзаменам.

Смягчают ограничительные меры и в Словакии. Страна открыла границы для более чем 30 стран.

Поддерживают туризм в Индии. Несмотря на более чем 200 тысяч заболевших, для посещения откроется штат Джамму и Кашмир.

Привлечение туристов сопровождается и открытием знаковых мест. Так, в Милане распахнул двери оперный театр Ла Скала. Но пока дом искусства будет принимать по 600 зрителей на представление вместо привычных 2 тысяч.

Предупредить распространение второй волны

В Израиле, Австралии и странах Южной Америки ситуация ухудшается. На Зеленом континенте из-за вспышки инфекции впервые за 100 лет власти закрывают границу между штатами Новый Южный Уэльс и Виктория. К ограничениям возвращаются и некоторые регионы США.

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