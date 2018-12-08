Продолжительные ливни в Калифорнии привели к наводнениям

В округах, где менее месяца назад бушевали лесные пожары, людей эвакуируют из-за потопов. Этой ночью серьезно пострадал Сан-Диего. Спасатели принимали сотни звонков с просьбами о помощи по большей части от застрявших в автомобилях людей. Водой затопило нижние этажи зданий, подземные парковки и дороги.